Антидискриминационная экспертиза. Какие формулировки предлагает изменить МОН в школьных учебниках

В Минобразования уверены: нужно включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира

Экспертный совет Министерства образования на науки с 2017 года исследовала учебники, которые готовятся к печати за государственный счет. В материалах искали дискриминации признаки, по цвету кожи, политическим, религиозным и другим критериям. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сомнительные моменты, которые могут походить на дискриминацию

После анализа специалисты предложили заменить формулировку "родители", которое содержится в задачах на слово "родные". В Украине 3 млн детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%, говорится в разъяснении МОН.

Формулировка "соловьина мова" может дискриминировать украинцев, для которых родной язык не является украинским

К детям, которые подвержены воздействию этой формулировки, относятся и те, кто живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами.

Некоторые формулировки в украинских учебниках действительно нужно применять гибко и использовать более широкий набор терминов, заявил эксперт по реформе образования Владимир Бахрушин. Однако нужно исследовать учебник, в котором эксперты обнаружили некорректное применение формулировки, уверен он. По мнению эксперта, полностью убирать термин "родители" из учебников не следует. В то же время украинские учебные материалы эволюционируют медленнее, чем того требует время.

Инклюзивность и гендерные стереотипы

Эксперты выразили предостережение к макетам учебников, в которых подбираются изображения с полной семьей. Экспертиза также установила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощные.

6% населения Украины, а это около 2,5 млн человек - это люди с инвалидностью, сообщает Минобразования, поэтому нужно включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира.

В Минздраве хотят прекратить навязывать через учебники стереотипные представления о девочках и мальчиках

Также нужно изменить образ пожилых людей.

Признаки дискриминации имеют задачи, которые изображают мальчиков или девочек в стереотипных ролях. Такие изображения, по мнению экспертов, пропагандируют застрелит формы поведения. Это могут быть представления, о детях могут заботиться только девушки, а техническими профессиями могут заниматься исключительно ребята.

Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут. В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов, говорится в сообщении Минобразования.

Экспертизу проводила рабочая группа, созданная в соответствии с приказом МОН. В ее состав вошли 25 специалистов, среди них - кандидаты и доктора наук, представляющих различные высшие учебные заведения (в частности - педагогические), общественные организации Украины, а также сотрудники министерства.

Об основных тезисах антидискриминационного исследования учебников

Исследование по реакции детей на чувствительные темы следовало бы проводить непосредственно с ними, а не по текстам в учебниках. Такое мнение высказала кандидат психологических наук, преподаватель кафедры практической психологии и психосоматики Национального педагогического университета имени Драгоманова Оксана Сидун. Дети из неполных семей видят и знают примеры полных семей, поэтому формулировка в литературе не обязательно их травмирует, считает психолог.

Учебники, в которых обнаружены какие-либо дискриминационные признаки, вероятно, будут утилизированы, добавила Сидун. А это увеличит расходы на перепечатку.

Изображения в учебной литературе не должны пропагандировать немощный образ пожилого человека

Экспертиза нужна не как карательный инструмент, а чтобы помочь издательствам избавиться от стереотипов в учебной литературе.

Так необходимость исследования учебников пояснила советник министра образования и науки Украины по вопросам политики гендерного равенства и антидискриминации в образовании Елена Малахова.

По ее словам экспертная группа не влияет на сроки издательства учебников. Также Малахова объяснила вывод относительно тезиса о "соловьиной мове". По ее словам, заключение экспертов касался только того, что украинский язык, когда ее называют соловьиным, не может трактоваться как родной для всех детей, которые пользуются учебником.

Методология осуществления антидискриминационной экспертизы была разработана на основе украинских исследований в этой области и международных отчетов UNIСEF о случаях дискриминации в учебниках разных стран мира.