Год большого вторжения РФ позади. Зеленский даст пресс-конференцию, Залужный поблагодарил украинцев, обнародован план КНР — онлайн 24 февраля, 08:28 Флаг Украины в освобожденной от оккупантов Бородянке на фоне домов, разрушенных российскими ударами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Год назад Россия начала новый отсчет войны против Украины. Звуки взрывов, которые с утра услышали в этот день миллионы украинцев, превратили восемь лет гибридного вторжения РФ в полномасштабную кампанию, поразившую мир своей жестокостью.

Год спустя Киев, который Москва планировала захватить за три дня, остается свободным, а Россия не контролирует ни один из областных центров Украины, кроме захваченных в 2014 году Донецка и Луганска.

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Дав бой российскому диктатору Владимиру Путину, Украина поразила мир: президент Украины Владимир Зеленский и дух украинского народа были признаны журналом Time личностями прошлого года. Однако каждый день Украина платит за свою борьбу заоблачную цену: российское вторжение унесло жизни тысяч украинских военнослужащих и мирных жителей. Полностью уничтожены десятки украинских городов и сотни поселков. Число военных преступлений, совершенных Россией в Украине, превысило 70 тыс., по оценке Офиса генпрокурора Украины. Миллионы украинских семей вынуждены ждать завершения войны за пределами страны.

Сегодня Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию под названием Февраль. Год несокрушимости. Ее время и место проведения пока держат в секрете.

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет онлайн-переговоры с другими лидерами Большой семерки (G7) и с участием Зеленского. Онлайн-встреча будет посвящена координации усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за полномасштабную войну.



Вечером 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины и украинской формулы мира. Документ, который поддержала 141 страна из 193 членов ООН (против 7, воздержались 32), призывает Россию немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция также призывает к международному судебному преследованию виновных в совершении военных преступлений, обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных и возвращению насильственно депортированных людей.

Резолюция была внесена от имени Украины и группы в числе более 70 стран. «Это не только об Украине. Это о мире, в котором мы хотели бы жить. […] Кремль должен понять, что он проигрывает эту войну в военном плане, что Россия проигрывает эту войну морально и политически, и что мир требует ее остановить», — охарактеризовал документ глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне голосования.

NV следит за главными событиями 24 февраля 2023 года в режиме онлайн

08:28 «Мы отказываемся мириться с миром, в котором правят страх и сила: мы с Украиной»

Посол США в Украине Бриджит Бринк обнародовала обращение к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ:



08:24 «Враг захочет сделать нам „сюрпризы“ в этот день» — Игнат об угрозе ударов 24 февраля

Сегодня украинцам следует особенно внимательно относиться к воздушным тревогам, напомнил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



По словам Игната, угроза ударов сохраняется. «Начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные „сюрпризы“ в этот день — есть такая угроза», — подчеркнул спикер Воздушніх сил.



Однако Игнат отметил, что не стоит сидеть в панике и ждать ударов. Оккупанты тоже видят, что Украина ожидала и готовилась. Поэтому враг может устроить атаку в другой день. «Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону», — добавил Игнат.



08:15 «Это благодаря вам мы выстояли. Благодаря вам победим» — Залужный поблагодарил украинцев и военных ВСУ

«Люди из бетона. Люди из стали. Обычные люди. Обычные герои среди нас. С нами в строю. Спасибо вам. Это благодаря вам мы выстояли. Благодаря вам победим» — такие слова звучат в обращении Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ по случаю годовщины большой войны. Залужный также напомнил, что она началась 20 февраля 2014 года.



08:05 «Ждите: расплата будет жестокой. Обязательно. Для всех» — Подоляк россиянам в годовщину вторжения



07:58 Сунак намерен призвать G7 поставить Украине оружие большой дальности

По словам премьера Британии, «ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению».

Риши Сунак считает, что союзникам Украины нужно «действовать быстрее» и намерен призвать лидеров G7 поставлять Украине оружие большой дальности. Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет онлайн-переговоры с другими лидерами Большой семерки (G7) и с участием Зеленского.



07:40 Большинство украинских беженцев намерены вернуться домой — ООН

Согласно данным ООН, подавляющее большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев — 77% и 79% соответственно — хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.



07:28 Зеленский рассказал, как узнал о начале войны: все были готовы, но до последнего не верил

Об этом он рассказал в интервью BBC. «У меня был звонок [в ночь на 24 февраля], мне кажется, был звонок с Банковой. И мне передали информацию, что они начали. Начались воздушные удары. И было ясно, что будет дальше. Военные знали, все были готовы. До этого у нас были заседания Совета нацбезопасности и обороны. То есть все понимали, что кому делать, если бы вдруг так произошло», — сказал Зеленский.



07:20 Год войны — что дальше. Три сценария развития событий на фронте и в тылу весной 2023 года — экспертный прогноз NV

К годовщине начала войны NV с помощью экспертов оценил то, какой для всей Украины будут следующие три месяца 2023 года.

07:10 Год боли, сопротивления и единства: Зеленский о годовщине войны

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не убегать, а встретить лицом к лицу. В сопротивлении и борьбе. Это был год боли, скорби, веры и единства. И в этом году мы остались непобедимыми. Мы знаем, что 2023 год будет годом нашей победы!» — написал Владимир Зеленский, обнародовав короткое видео о минувшем годе.

04:02 Китай представил «документ с позицией» по прекращению войны в Украине

МИД КНР опубликовал документ с позицией об урегулировании войны в Украине. В частности, Пекин призвал «противостоять политизации мировой экономики и ее применению в качестве оружия».



В нем Пекин указывает такие пункты:



Отказаться от «менталитета холодной войны» и уважать законные интересы безопасности всех стран.



Прекратить боевые действия.



Возобновить прямой диалог между Украиной и Россией.



Разрешение гуманитарного кризиса.



Защита гражданского населения и военнопленных.



Поддержание безопасности атомных электростанций.



Противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.



Содействие экспорту зерна.



Противостоять односторонним санкциям.



Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения.



Содействие « постконфликтному восстановлению».



01:54 США в пятницу объявят о выделении помощи Украине на еще $2 млрд — CNN