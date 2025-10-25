Буданов назвал цели российских гибридных атак в Европе

Российские гибридные атаки на Европу имеют несколько ключевых целей. В частности, глава Кремля Владимир Путин пытается подрывать в сознании россиян представление о силе и важности Европы.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Рассказывая о гибридных атаках России, таких как диверсии, кибератаки, нарушение воздушного пространства самолетами и дронами, Буданов отметил, что ответ на это очевиден.

«В военной науке этот тип атаки называется „разведкой боевыми действиями“, и есть две, а точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян; он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна», — пояснил он.

Буданов также подчеркнул, что нарушение воздушного пространства дронами имеет целью проверить реакцию европейцев, их способность быстро принимать решения и готовность применить силу. Россия также активно ищет места размещения систем противовоздушной обороны и военных объектов.

По словам руководителя ГУР, это двойное испытание для ЕС, которое является одновременно политической и военной проблемой. Однако, если рассматривать все действия России вместе — дроны, саботаж на заводах и железных дорогах, кибератаки — становится понятной главная цель Кремля.

«Мы видим, что цель россиян — разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в вашем общественном мнении. Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что вам даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это российское мнение по этому вопросу», — сказал Буданов.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что страна может предоставить солдатам полномочия по уничтожению дронов вблизи военных баз.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.