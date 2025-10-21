Британия может разрешить военным сбивать дроны возле своих баз

В Великобритании военным могут разрешить сбивать дроны возле своих баз (Фото: British Army / X)

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что страна может предоставить солдатам полномочия по уничтожению дронов вблизи военных баз.

Об этом сообщает BBC.

Издание напоминает, что в 2024 году над четырьмя британскими авиабазами, использующими вооруженные силы США, фиксировали неизвестные беспилотники, а за последние месяцы дроны неоднократно нарушали воздушное пространство по всей Европе.

Позже министерство обороны Британии объявило о внедрении «кинетической опции», которая позволит британским солдатам или полиции сбивать беспилотники, которые предоставляют угрозу военным объектам в стране.

Новые полномочия могут распространить и на гражданские места, например аэропорты, уточняют журналисты.

В настоящее время британские военные имеют право перенаправлять дроны или нарушать их GPS-сигнал с помощью противодронового оборудования. Сбивать неидентифицированный беспилотник можно только при крайних обстоятельствах.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.