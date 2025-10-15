Европейская комиссия в четверг, 16 октября, предложит, чтобы новая инициатива по противодействию беспилотникам, которая получила название « стена дронов », стала полностью функциональной до конца 2027 года.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Как указано в публикации, предложение, которое будет включено в «дорожную карту» оборонной политики, предусматривает, что новые возможности противодействия дронам должны достичь начальной готовности до конца 2026 года и стать полностью функциональными до конца 2027-го.

Агентство подчеркнуло, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце заявила, что пришло время для Европы построить «стену от дронов» для защиты своего восточного фланга — через несколько часов после того, как около 20 российских дронов вошли в воздушное пространство Польши.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

Инфографика: NV

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что страны НАТО должны «реагировать решительнее» на нарушение российскими самолетами воздушного пространства, но не сбивать их.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте поддержал комментарии Трампа относительно того, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают их воздушное пространство.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

2 октября российский диктатор Владимир Путин решил пошутить и сказал, что «больше не будет запускать дроны в Данию».