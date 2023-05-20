Командиры Азова находятся на закрытом режимном объекте в Турции — жена Редиса 20 мая, 12:54 Полк Азов (Фото:АЗОВ — Мариуполь через Telegram)

Руководящий состав мариупольского отряда Национальной гвардии Украины Азов находится на закрытом режимном объекте в Турции.

Об этом заявила жена главы бригады Дениса (Редиса) Прокопенко Екатерина Прокопенко в интервью Укринформу.



«Я сейчас живу в ситуации, когда мне жены пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, „твой муж — на курорте“. Это неправда. Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе», — отметила Прокопенко.

Видео дня

По ее словам, украинские защитники владеют информацией и осведомлены о состоянии дел в Украине.

«Мы все понимаем, что, если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы необратимые процессы с их состоянием. Я благодарна всем причастным за то, что удалось его достать из того ада. Теперь важная задача — вернуть мужа на Родину», — отметила жена Дениса Прокопенко.

Защитники Мариуполя в плену: что известно?

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, пищи, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая 2022 года вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.



16 мая 2022 года командиры подразделений, находящихся на Азовстали получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация происходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных, и ООН. Украинских военных доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также на территорию колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.

21 сентября 2022 года Украина провела один из самых масштабных обменов пленными с начала вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, были 188 защитников Мариуполя, включая командиров гарнизона Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали казнью.

