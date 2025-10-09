В ночь на четверг, 9 октября, беспилотники атаковали ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод в городе Котово Волгоградской области РФ . На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей.

Отмечается, что официальных подтверждений этой информации пока нет. В то же время губернатор региона Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на Волгоградскую область и «возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса».

«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Как пишет Astra, Коробковский газоперерабатывающий завод — крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе. Предприятие было открыто в 1966 году.