БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ, на месте удара вспыхнул пожар — росСМИ
Беспилотник (Фото: 161.ru)
В ночь на четверг, 9 октября, беспилотники атаковали ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод в городе Котово Волгоградской области РФ. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей.
Отмечается, что официальных подтверждений этой информации пока нет. В то же время губернатор региона Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на Волгоградскую область и «возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса».
«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.
Как пишет Astra, Коробковский газоперерабатывающий завод — крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе. Предприятие было открыто в 1966 году.