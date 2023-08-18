Генерал Бундесвера назвал приоритеты при обучении ВСУ в странах НАТО 18 августа, 22:22 Украинские военнослужащие в Германии (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Подготовка сержантов и офицеров волнует Украину больше всего. Поэтому на полигонах в ЕС именно это обучение является приоритетом.

Об этом заявил генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу, сообщает Reuters.

«Через восемнадцать месяцев после вторжения России в феврале 2022 года запросы Украины изменились с первоначальной потребности в обучении оборонительной тактике и способах ведения боевых действий в городских районах», — говорится в заявлении.

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Генерал уточнил, что подготовка сержантов и офицеров — это то, что сейчас волнует украинцев больше всего.

«Профессиональные солдаты ведут эту войну уже полтора года, и многие погибли или были ранены — поэтому им нужен свежий запас военачальников», — сказал Марлоу.

В январе западные страны обязались отправить Украине несколько десятков современных танков Leopard 2, которые являются дефицитными в большинстве армий.

Пытаясь найти более тяжелую броню для Киева, они позже также обратились к более старым танкам Leopard 1.

Этот танк существует с 1960-х годов, но Украина получит более продвинутую версию, которая была стандартной в конце 1980-х годов.

Предоставить такие танки Украине по-прежнему имеет смысл, несмотря на его возраст, сказал Марлоу. Он и сам тренировался на Leopard 1 в 1982 году, когда поступил на службу в Бундесвер.

«Вы знаете, что россияне также не могут больше использовать свои последние модели, поскольку у них больше потерь, чем у украинцев», — сказал генерал.

Он уточнил, что Leopard 1 имеет преимущество перед российскими танками, такими как Т-72, Т-64 и Т-55, благодаря наличию прибора ночного видения, способу стабилизации основной пушки и ее подвижности.

По его словам, украинские войска прибыли в Германию с самым разным уровнем опыта, от совсем новичков до опытных танкистов, которые на своих советских моделях Т-80 и Т-64 уже были на передовой, в частности в Бахмуте.