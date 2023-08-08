«Это марафон, а не спринт». В новых украинских бригадах считают, что наступление ВСУ на юге идет хорошо — репортаж The New York Times 8 августа, 13:07 Украинские военнослужащие едут в пикапе мимо подбитого российского танка (Фото:REUTERS/Stringer)

Задействованные в контрнаступлении ВСУ новые украинские бригады, обученные и оснащенные по стандартам НАТО, отличаются от многих других украинских подразделений, пишет The New York Times.

Репортеры издания посетили несколько бригад морской пехоты — две из них недавно сформированные — которые действуют на одном из участков фронта на юге.

«Эти морские пехотинцы теперь носят американские автоматы М4 и ездят на Humvees, которые они перекрасили, сменив коричневый цвет пустыни, столь часто встречающийся в Афганистане и Ираке, на темно-зеленый для лучшей маскировки в пышной сельской местности Украины», — говорится в статье.

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Некоторые военные сетовали на то, что ряд западных машин не подходят для выполнения поставленных задач. В частности, они указывали на американские MaxxPros — бронемашины, предназначенные для борьбы с повстанцами, а не для противостояния огневой мощи российской армии.

Журналисты рассказали, что новые бригады состоят из новобранцев, только что прошедших базовую подготовку после призыва или добровольного поступления на военную службу в этом году. Их командиры — в основном опытные бойцы, а некоторые, как Александр, подполковник, прошедший офицерскую подготовку в США, — кадровые офицеры.

«Я никогда не устаю, я же в украинской морской пехоте», — шутит командир батальона 37-й бригады морской пехоты, 28-летний Александр.

Присев в тени, он был настроен решительно: «Я думаю, что все идет хорошо».

«Многие думали, что все будет очень быстро и уже осенью мы будем в Крыму», — говорит Александр.

Однако, по его словам, каждый метр — это очень сложно.

«Это не спринт, это марафон», — сказал он.



В материале сказано, что ВСУ не публикуют данные о количестве убитых и раненых, но Александр признал, что его бригада понесла большие потери в первые дни контрнаступления в июне, когда его войска наткнулись на минные поля и подверглись натиску российской артиллерии и авиаударам.

«Тяжелые потери не стали для них шоком. Большинство командиров рассказали, что за 16 месяцев боев им не раз доводилось видеть, как сокращались подразделения, в том числе и их собственные», — говорится в статье.

По словам Александра, во время наступления в Херсоне в прошлом году потери были настолько велики, что он был вынужден трижды заменять личный состав своего подразделения.

«Невозможно быть полностью готовым к бою, сколько бы ты ни тренировался», — сказал 52-летний Штурвал, который руководил подготовкой группы новобранцев, прибывших для восполнения недавних потерь в 35-й бригаде морской пехоты.

Он рассказал, что в первый бой они идут с ветеранами, «а после двух-трех боев они уже сами становятся ветеранами».

По словам командира роты 38-й бригады, 22-летнего Пророка, который провел успешное наступление на южном фронте, главное — это планирование и разведка.

Пророк рассказал, что российские войска были настолько связаны боями с другими украинскими подразделениями на одном фланге, что его войска смогли захватить территорию с минимальными потерями.

«Наши командиры применяют очень взвешенный подход», — сказал его заместитель по бригаде, подполковник, использующий позывной Консул.

По его словам, нельзя недооценивать противника.

«Враг силен и хитер. Поэтому контрнаступление требует тщательной подготовки», — сказал он.

Он заявил, что ошибочно было думать, что контрнаступление будет быстрым и легким.

«Постепенно мы найдем место, где шов разойдется», — сказал Консул, добавив, что вода камень точит.

«И мы будем делать то же самое, шаг за шагом. Сначала это будет маленький ручеек, а потом он превратится в реку», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.