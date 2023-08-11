Для рейдов и сложных операций. Морпехи Британии завершили обучение для более тысячи украинских военных 11 августа, 18:00 Подразделение морпехов Британии подготовило около тысячи украинских военнослужащих для ведения рейдов и сложных операций (Фото:royalnavy.mod.uk)

Королевский военно-морской флот Великобритании сообщает, что местное подразделение морской пехоты завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Королевского военно-морского флота Великобритании.

В ВМФ Великобритании заявили, что украинские защитники получили «бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью».

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«В течение всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде — это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину», — рассказал об обучении неназванный украинский военнослужащий.

Во время учений представители морской пехоты ВСУ учились применять минометы, легкое противотанковое оружие нового поколения (NLAW) и зенитные ракетные комплексы Stinger, беспилотники для ведения разведки, а также уничтожали препятствия, среди которых были так называемые зубы дракона.

В Королевском военно-морском флоте Великобритании подчеркнули, что проведенные учения будут способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев.

15 июля Министерство обороны Великобритании сообщило, что подготовило по программе Interflex 18 тысяч украинских военнослужащих.

29 июля таблоид Sunday Express со ссылкой на анонимные источники сообщил, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназа, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированный Крым до Рождества.

В среду, 9 августа, Генштаб ВСУ показал как украинские военные проходят подготовку в Великобритании, где на учениях есть правдоподобное воспроизведение боевой обстановки.