Франция передала Харькову 181 генератор, которые приобрели частные предприниматели

21 января, 03:50
Поделиться:
Встреча мэра Харькова Игоря Терехова с французской делегацией (Фото:Харьковский городской совет/Telegram)

Встреча мэра Харькова Игоря Терехова с французской делегацией (Фото:Харьковский городской совет/Telegram)

Французская делегация передала Харькову 181 генератор, которые в рамках гуманитарной миссии приобрели частные предприниматели.

20 января мэр Харькова Игорь Терехов встретился с временным поверенным в делах посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом, поблагодарив за помощь.

"Мы очень благодарны за то, что сегодня вы снова спасаете Харьков, и мы это очень ценим. За последние 11 месяцев вы отправили тонны гуманитарной помощи и медикаментов для жителей города, а теперь вносите значительный вклад в преодоление энергетического кризиса, возникшего в результате обстрелов российским агрессором. Надеюсь, что в будущем мы будем вместе отстраивать наш город", - заявил Терехов.

Видео дня

Часть из генераторов в ближайшее время передадут харьковским коммунальщикам, проводящим аварийно-восстановительные работы.

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=CtnUgJZKYts
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Харьков Электричество Генератор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X