В декабре Украине передали более 300 тысяч генераторов — ОП

14 января, 02:33
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Цифровые показатели на корпусе генератора (Фото:stockveres.gmail.com/depositphotos)

Цифровые показатели на корпусе генератора (Фото:stockveres.gmail.com/depositphotos)

В декабре в Украину было доставлено более 300 тысяч генераторов разной мощности и 8 тысяч терминалов Starlink. Украина договорилась с партнерами о передаче еще 8 тысяч генераторов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Более 300 тысяч генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество – государства, доноры, бизнес и частные пользователи», – сказал он.

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Тимошенко также добавил, что за декабрь в Украину въехало около 8 тысяч терминалов Starlink. Кроме того, договорено с партнерами о передаче еще 8 тысяч генераторов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Электроэнергия Электроснабжение Отключения света Война в Украине Война России против Украины Генератор

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