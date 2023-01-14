В декабре Украине передали более 300 тысяч генераторов — ОП 14 января, 02:33 Цифровые показатели на корпусе генератора (Фото:stockveres.gmail.com/depositphotos)

В декабре в Украину было доставлено более 300 тысяч генераторов разной мощности и 8 тысяч терминалов Starlink. Украина договорилась с партнерами о передаче еще 8 тысяч генераторов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.



«Более 300 тысяч генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество – государства, доноры, бизнес и частные пользователи», – сказал он.

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Тимошенко также добавил, что за декабрь в Украину въехало около 8 тысяч терминалов Starlink. Кроме того, договорено с партнерами о передаче еще 8 тысяч генераторов.