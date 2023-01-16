Одна из общин Херсонской области получила мощные генераторы от США 16 января, 05:09 Все генераторы будут установлены на скважинах (Фото:t.me/khersonskaODA/3102)

В Новоалександровскую грмодану Херсонской области доставили мощные генераторы от американских партнеров. Все генераторы будут установлены на скважинах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.



"Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровское общество", - написал он.

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Все генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах.