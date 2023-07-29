На Бахмутском направлении. FPV-дрон спецподразделения KRAKEN уничтожил группу россиян, которые управляли беспилотниками — видео

29 июля, 20:34
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Уничтожены российские операторы дронов (Фото:Спецподразделение KRAKEN/Telegram)

Уничтожены российские операторы дронов (Фото:Спецподразделение KRAKEN/Telegram)

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны KRAKEN уничтожили группу российских операторов беспилотников.

Соответствующие кадры опубликовано в Telegram-канале KRAKEN.

Как отмечается, в ходе проведения аэроразведки спецподразделением была обнаружена группа операторов БПЛА противника на Бахмутском направлении.

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«После чего группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера», — сообщили спецназовцы ГУР.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 390 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Дроны Война России против Украины Kraken

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