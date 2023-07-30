«Филигранно, точно, метко». В ОК Юг прокомментировали новый удар ВСУ по Чонгарскому мосту 30 июля, 09:38 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Пресс-секретарь объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту, утром в субботу, 29 июля, была проведена филигранно, точно, метко.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

По словам Гуменюк, повреждения, которые наносятся таким объектам со стороны Украины, направлены на то, чтобы снизить их пропускную активность, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага.

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«Но мы понимаем, что нам самим они еще понадобятся. Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение», — сказала пресс-секретарь в комментарии.

Отмечается, что на левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой.

«Мы продолжаем устанавливать огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами, которыми враг может воспользоваться. Единственное, что может сдерживать Силы обороны — наличие гражданского населения, которое они все же используют, чередуя машины с гражданскими. Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники», — сказала она.

Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.

Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».