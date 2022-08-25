Скандальная любительница «русского мира» Бильченко создала в Киеве агентурную сеть РФ 25 августа, 12:05 Евгении Бильченко работает на российские спецслужбы с февраля 2022 года (Фото:Евгения Бильченко/Facebook)

Бывшей преподавательнице Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко, уволенной за антиукраинские высказывания и оправдание российской агрессии, сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом в четверг, 25 августа, рассказали в Офисе генерального прокурора.

Стороннице так называемого «русского мира» вменяют создание в Киеве российской агентурной сети.

Видео дня

И хотя имя подозреваемой правоохранители не сообщают, по обнародованным фото можно с уверенностью сказать, что речь идет именно о Бильченко, скрывающейся сейчас на территории РФ.

Фото: Сергей Стерненко/Telegram

С февраля 2022 года она создала и администрировала в Telegram ряд групп, через которые вербовала агентов для сбора разведданных и корректировки российских ударов.

«По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля 2022 года, совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижение украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бильченко распространяла через соцсети кремлевскую пропаганду оправдывающую военные преступления российских войск против мирных украинцев.

Напомним, в январе 2021 года она спровоцировала скандал в соцсетях, назвав Украину «тоталитарной страной» и «онкобольной американской колонией».

25 января на сайте Национального педагогического университета имени Драгоманова опубликовали заявление главы Первичной профсоюзной организации Ивана Горбачука, который назвал слова преподавательницы недопустимыми, отметив, что они «идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива».

27 января 2021 года стало известно, что на седьмом году российской агрессии против Украины Бильченко вступила в российский Международный союз поэтов. Также в Сети появилось видео, где она выступала на канале террористов «ДНР».

На фоне всего этого провокаторша была уволена из вуза, а кафедру, на которой она работала, ликвидировали.

После этого бильченко уехала в РФ, где получила российский паспорт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.