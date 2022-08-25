Собирали разведданные. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая в первые дни войны координировала наступление российских войск на Киев 25 августа, 10:49 СБУ заявила, что обезвредила агентурную сеть РФ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила агентурную сеть РФ, которая в первые дни войны координировала наступление российских войск на Киев.

«После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В СБУ заявили, что участниками группы оказались жители столицы в возрасте 35−45 лет.

По информации ведомства, ее главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ.

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;

состояние защищенности военных объектов;

гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т. д.

В настоящее время организатор и один из членов группы сообщены о подозрении относительно еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что российская угроза для столицы до сих пор существует, но сейчас город гораздо лучше подготовлен. По его словам, Киев остается целью агрессора.

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