Собирали разведданные. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая в первые дни войны координировала наступление российских войск на Киев

25 августа, 10:49
Поделиться:
СБУ заявила, что обезвредила агентурную сеть РФ (Фото:СБУ)

СБУ заявила, что обезвредила агентурную сеть РФ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила агентурную сеть РФ, которая в первые дни войны координировала наступление российских войск на Киев.

«После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Видео дня

В СБУ заявили, что участниками группы оказались жители столицы в возрасте 35−45 лет.

Читайте также:
Полгода большой борьбы. Как полномасштабная война изменила армию, политику, экономику и, наконец, всех украинцев — экспертный анализ НВ

По информации ведомства, ее главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ.

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

  • дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;
  • состояние защищенности военных объектов;
  • гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т. д.

В настоящее время организатор и один из членов группы сообщены о подозрении относительно еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что российская угроза для столицы до сих пор существует, но сейчас город гораздо лучше подготовлен. По его словам, Киев остается целью агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=6awLTY565m8&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X