Эстония передаст Украине модульные госпитали 26 сентября, 23:03 Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений», — заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Видео дня

Эстонские специалисты планируют участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.