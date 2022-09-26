Эстония передаст Украине модульные госпитали

26 сентября, 23:03
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Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений», — заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

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Эстонские специалисты планируют участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Помощь Российская агрессия Эстония Война России против Украины

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