Эстония советует гражданам не ехать в Россию без крайней необходимости 26 сентября, 20:00 Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

Эстония просит граждан не ехать в Россию без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает ERR, ссылаясь на Минобороны Эстонии.

В военном ведомстве отметили, что это связано с военными действиями России.

«В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.

Видео дня

Ведомство просит эстонцев, которые временно находятся в РФ, взвесить важность своего пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию. Их также просят зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.

«Обладатели двойного гражданства — эстонского и российского — должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены», — подчеркнули в министерстве.

Командующий силами обороны Эстонии Рихо Юхтеги, комментируя мобилизацию в России, заявил, что мы увидим много мужчин в одежде времен Второй мировой войны и без современной техники.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.