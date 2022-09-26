Командующий силами обороны Эстонии о мобилизации в РФ: увидим много мужчин в одежде времен Второй мировой вой 26 сентября, 15:41 Российские оккупанты (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Командующий силами обороны Эстонии Рихо Юхтеги, комментируя мобилизацию в России, заявил, что мы увидим много мужчин в одежде времен Второй мировой войны и без современной техники.

Об этом сообщает LRT.

«Большая часть из сотен тысяч мобилизованных россиян не сможет действовать как единая воинская часть, так как для этого потребуется дополнительная военная подготовка», — сказал он.

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По его словам, «в ближайшие месяцы и недели мы, вероятно, увидим довольно интересные вещи».

«Я не думаю, что мы увидим больше Ратника или другую современную технику, которая должна быть у каждого солдата. Вместо этого мы увидим много мужчин в одежде времен Второй мировой войны», — сказал Юхтеги.

По его мнению, приход российских мобилизованных на фронт остановит продвижение ВСУ.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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