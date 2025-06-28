Эксперт рассказал, что известно о бомбе-ракете Гром-1, которой Россия пыталась ударить по Днепру

Политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро Южное Александр Кочетков рассказал, что сейчас известно о российской новейшей бомбе-ракете Гром-1, которой Россия пыталась атаковать город Днепр .

Комментарии Кочеткова о бомбе-ракете Гром-1 приводит Суспільне Дніпро.

Эксперт отметил, что Гром-1 создали с целью увеличить точность и дальность российских КАБов.

«Обычная авиабомба падает за несколько километров от самолета, точность ее невелика. Управляемые авиабомбы имеют устройство, то есть крылышки, которые раскрываются после сброса бомбы с бомбардировщика. Эти крылышки помогают пролететь значительно больше километров. В зависимости от высоты, до 70 километров такая управляемая авиабомба пролетает. И еще там можно устанавливать GPS-навигатор, который будет несколько увеличивать точность такого изделия», — напомнил Кочетков принцип действия КАБа.

По его словам, главная цель увеличения дальности действия авиабомб — сохранить бомбардировщики, которым не нужно будет подлетать ближе к линии фронта, где их проще сбить.

«Россияне пытаются увеличить точность и дальность запуска управляемых авиабомб, потому что чем ближе бомбардировщик подходит к линии фронта, тем нам его удобнее будет сбивать. Они этого опасаются и издалека хотят использовать эти КАБы. И у них идут постоянные разработки по увеличению дистанции у этих управляемых авиабомб», — сказал эксперт.

Кочетков также рассказал, что Гром-1 — это гибрид авиабомбы и ракеты Х-38.

«У них есть такая ракета „воздух-воздух“ Х-38 — это новейшая разработка. У нее боевая часть 250 килограммов и двигатель. Так вот двигатель от этой ракеты [цепляют] к бомбам, которые у них есть в наличии. То есть не только крылышки, а еще и двигатель. И таким образом он позволяет увеличить дальность полета этой управляемой авиабомбы до 100−150 километров», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что россияне уже применяли Гром-1 в августе 2024 года, ударив им по Константиновке.

«Это было, пожалуй, первое использование такой бомбы. Под Днепром сбили такую бомбу. Она летит достаточно медленно», — заявил Кочетков.

Он объяснил, что сбить Гром-1 можно, в частности, с помощью истребителей.

«Если есть противовоздушная оборона наша, или рядом находится самолет-истребитель наш украинский, какой-то F-16, то он может ее сбить. Она достаточно удобная цель, чтобы быть к этому готовым», — сказал эксперт.

Он также сообщил, что сейчас Россия не производит бомбы-ракеты Гром-1 массово.

«Большого количества таких изделий в России пока нет. Они сейчас испытают его, и будет ли принято решение, чтобы увеличивать производство, пока никому неизвестно», — рассказал Кочетков.

Он заверил, что угрозы постоянного применения таких бомб по Днепру пока нет, отметив, что сейчас наибольшую опасность представляют баллистические ракеты Искандер-М и шахеды.

«Это постоянная идея улучшения оружия врага, он учится. Но пока речь не идет о том, что появилось что-то такое новейшее, с чем мы не знаем, как справиться и что его много. Сейчас наибольшую угрозу представляют шахеды благодаря их количеству. И те ракеты, которыми нас атакуют, в первую очередь, баллистика Искандер-М. Он более всего донимает нас, потому что его сбить достаточно трудно», — сказал эксперт.

28 июня в Днепре прогремел взрыв. Мониторинговые каналы писали, что КАБ впервые за время войны долетел почти до Днепра.

В Воздушных силах заявили, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области с самолета тактической авиации РФ была выпущена воздушная цель. Она пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Также в Воздушных силах отметили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра, — работа украинской ПВО. Он также заявил, что военные сбили новейшую российскую бомбу-ракету Гром-1.

