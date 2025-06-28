Воздушные силы прокомментировали информацию о первой атаке КАБ на Днепр, в ОВА заявили об ударе новейшей бомбой Гром-1

В городе Днепр в субботу, 28 июня, прогремел взрыв на фоне угрозы ударов управляемыми авиационными бомбами для Днепропетровской области.

13:00. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра — работа украинской ПВО. По его словам, военные сбили новейшую российскую бомбу-ракету Гром-1.

12:52. Суспільне со ссылкой на источники в Воздушных силах пишет о вероятном ударе по Днепру экспериментальным КАБом.

«Стандартная дальность КАБа была около 70 километров. Реактивные двигатели уже давно ставят на них. Они постоянно экспериментируют, пытаются увеличить эту дальность», — отметил собеседник Суспільного.

Обновлено в 12:40. Воздушные силы прокомментировали информацию о «атаке КАБ». По данным военных, около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации РФ. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

В сообщении подчеркивается, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб для Днепропетровской и Запорожской областей.

В ряде восточных и южных областей объявляли воздушную тревогу.

Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы пишут, что КАБ впервые за время войны долетел почти до Днепра, работала ПВО.

24 июня Россия атаковала Днепр баллистикой, город подвергся самым масштабным разрушениям за годы полномасштабной войны. Погиб 21 человек, 340 — получили ранения.