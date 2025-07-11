Об этом сообщает российское пропагандистское издание Известия со ссылкой на источники.

По его словам, на данный момент ремонт и модернизация авианосца приостановлены, вопрос о его дальнейшей судьбе должен быть решен в ближайшее время.

Отмечается, что авианосец Адмирал Кузнецов ремонтируют с 2018 года, при этом за это время затонул самый большой в РФ плавучий док, а на самом авианосце произошел крупный пожар.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц считает возможный отказ от продолжения ремонтных работ «абсолютно правильным». Авианосец, по его словам, «уже уходящая эпоха», дорогостоящее и неэффективное сооружение, которое современным оружием можно уничтожить в течение нескольких минут. И, если от дальнейшего ремонта Адмирала Кузнецова откажутся, «остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать».

В октябре 2018 года авианосец Адмирал Кузнецов получил серьезные повреждения во время аварии с затоплением сухого дока под Мурманском. Затем, в декабре 2019 года, на самом корабле произошел масштабный пожар.

Руководство военного флота страны-агрессора РФ сначала рассматривало вопрос о выводе поврежденного корабля из эксплуатации, однако потом решило отремонтировать и модернизировать. Планировалось, что Кузнецов вернется в море на боевое дежурство в 2022 году. Но в декабре того же года на авианосце вспыхнул новый пожар, после которого судно по-прежнему осталось стоять на приколе у причала в Мурманске.

В сентябре 2024 года военный аналитик издания Forbes Дэвид Экс заявлял, что Кремль, очевидно, переводил моряков из экипажа Адмирала Кузнецова, и отправлял их воевать против Украины.

Сообщалось, что по крайней мере частично из членов экипажа Адмирала Кузнецова сформировали так называемый механизированный батальон Фрегат в составе 1-й гвардейской танковой армии страны-агрессора РФ. Это подразделение было замечено в боях против Сил обороны в районе Харькова, а затем было переброшено в район Покровска.