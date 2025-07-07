«Доступ обеспечил агент». Партизаны заявили, что добрались до засекреченных документов Черноморского флота РФ и раскрыли их содержание

Партизанское движение Кибер-Атеш заявило о том, что в их распоряжении оказались засекреченные документы Черноморского флота страны-агрессора РФ .

По словам партизан, в них, в частности, указано боевое дежурство катеров для сопровождения теневого флота РФ.

«В документах — графики выходов, смены экипажей, борта, маршруты и ФИО командиров. Особенно примечательно: сопровождением „теневого флота“ занимаются подразделения 26-го отряда спецназначения», — сообщили в Кибер-Атеш, публикуя документы в своем Telegram-канале.

Фото: Кибер Атеш / Telegram

Партизаны также подчеркнули, что уже долгое время отслеживают флотскую Сеть российских захватчиков в оккупированном Крыму. В этот раз уязвимость выявили в системах одного из соединений в оккупированном Севастополе.

«Доступ к внутреннему документообороту обеспечил наш агент, а выгрузку провели за считанные минуты — пока „командиры“ пили чай и обсуждали, сколько же флота у них останется в итоге», — подчеркнули в Кибер-Атеш.

Партизаны также добавили, что российский флот — это вовсе не о «господстве на море», это о трусости, которая скрывается за радиомолчанием и фальшивыми докладами.

Теневой флот — схема, которую страна-агрессор использует, чтобы обходить ценовые ограничения со стороны Запада на продажу своей нефти. Под европейскими санкциями находится 324 судна так называемого российского теневого флота. Их количество выросло более чем вдвое — на 189 после того, как Европейский Союз 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

Европа ввела также индивидуальные санкции (замораживание активов и запрет на предоставление средств) против судоходных компаний, ответственных за транспортировку российской нефти, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Гонконга. В список вошел и важный страховщик российской нефтегазовой отрасли.