«Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо» — Зеленский о гибели Джуса

26 августа, 21:03
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

В субботу, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель легендарного пилота Джуса и выразил соболезнования родственникам и близким летчиков, погибших в авиакатастрофе в Житомирской области.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

«Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной — Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству», — сказал Зеленский.

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Глава государства выразил соболезнования родным и близким, кто знал украинских пилотов. Зеленский добавил, что пока рано говорить о деталях, потому что продолжается расследование, которое выяснит все обстоятельства трагедии.

https://www.youtube.com/embed/dt-Ulv-Wl6Y

В субботу, 26 августа, в соцсетях и СМИ сообщили о гибели пилота 40-й тактической истребительной бригады с позывным Джус.

Позже командование Воздушных Сил ВСУ официально подтвердило о смерти военнослужащего, которая произошла накануне в Житомирской области после столкновения учебно-учебных самолетов L-39.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   МиГ-29 Военный самолет Пилоты Владимир Зеленский Истребитель Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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