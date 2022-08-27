«Минус две реактивные системы плюс паника у оккупантов». Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили два вражеских Смерча 27 августа, 11:27 Реактивная система залпового огня Смерч (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

В пятницу, 26 августа, в Херсонской области возле Чернобаевки ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня Смерч. Ими враг собирался обстреливать Николаев.



Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

«Вчера неподалеку от Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня Смерч, начали располагаться, чтобы нанести удары по Николаеву», — написал он.

Видео дня

Читайте также: На юге Украины ВСУ уничтожили 24 оккупантов и 12 единиц техники

Хлань добавил, что в этот момент у врага «прилетело» от Вооруженных сил Украины.

«Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов», — прокомментировал чиновник.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

По состоянию на утро субботы, 27 августа, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 500 своих военных.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты потеряли более 12 000 единиц техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.