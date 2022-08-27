«Минус две реактивные системы плюс паника у оккупантов». Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили два вражеских Смерча

27 августа, 11:27
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Реактивная система залпового огня Смерч (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

Реактивная система залпового огня Смерч (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

В пятницу, 26 августа, в Херсонской области возле Чернобаевки ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня Смерч. Ими враг собирался обстреливать Николаев.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

«Вчера неподалеку от Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня Смерч, начали располагаться, чтобы нанести удары по Николаеву», — написал он.

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Хлань добавил, что в этот момент у врага «прилетело» от Вооруженных сил Украины.

«Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов», — прокомментировал чиновник.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02CoKADmQCTPzKyVXnFpQarAfZXUSjxkFfXvARGmP4CSQK3jHRs4GEFgmqJFhMXNqvl

По состоянию на утро субботы, 27 августа, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 500 своих военных.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты потеряли более 12 000 единиц техники.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) РСЗО Смерч Война России против Украины

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