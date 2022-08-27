Еще минус 250 оккупантов и три танка. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 27 августа, 09:29 ВСУ уничтожили тысячи едини техники армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 27 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1939 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4254 ( +3)

+3) Артиллерийские системы — 1045 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 274 ( +2)

РСЗО) — 274 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 148 ( +0)

ПВО) — 148 +0) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 202 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 836 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 836 +2) Крылатые ракеты — 196 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3165 ( +3)

+3) Специальная техника — 99 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 августа — 185-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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