На юге Украины ВСУ уничтожили 24 оккупантов и 12 единиц техники 27 августа, 05:27 Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 24 россиян, 12 единиц техники и склады с боеприпасами оккупантов.

Всего за сутки уничтожили:

2️4️ рашиста;

2️ РСЗО Смерч;

3️ самоходные пушки Гиацинт;

самоходную пушку артиллерии Пион;

самоходную артиллерийско-минометную установку;

5 единиц бронированной и автотехники;

в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.



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Также сообщается, что украинская авиация нанесла удар по ПВО в Херсоне и по опорному пункту в Новопетровке и по скоплению вражеской живой силы и техники там же, а также в Ольгино.

В то же время, вдоль линии столкновения атаковать пыталась вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Среди украинских защитников и защитниц потерь нет.



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