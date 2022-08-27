На юге Украины ВСУ уничтожили 24 оккупантов и 12 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 24 россиян, 12 единиц техники и склады с боеприпасами оккупантов.
Всего за сутки уничтожили:
- 2️4️ рашиста;
- 2️ РСЗО Смерч;
- 3️ самоходные пушки Гиацинт;
- самоходную пушку артиллерии Пион;
- самоходную артиллерийско-минометную установку;
- 5 единиц бронированной и автотехники;
- в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.
Также сообщается, что украинская авиация нанесла удар по ПВО в Херсоне и по опорному пункту в Новопетровке и по скоплению вражеской живой силы и техники там же, а также в Ольгино.
В то же время, вдоль линии столкновения атаковать пыталась вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Среди украинских защитников и защитниц потерь нет.
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