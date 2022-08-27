На юге Украины ВСУ уничтожили 24 оккупантов и 12 единиц техники

27 августа, 05:27
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Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)

Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 24 россиян, 12 единиц техники и склады с боеприпасами оккупантов.

Всего за сутки уничтожили:

  • 2️4️ рашиста;
  • 2️ РСЗО Смерч;
  • 3️ самоходные пушки Гиацинт;
  • самоходную пушку артиллерии Пион;
  • самоходную артиллерийско-минометную установку;
  • 5 единиц бронированной и автотехники;
  • в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Видео дня

Также сообщается, что украинская авиация нанесла удар по ПВО в Херсоне и по опорному пункту в Новопетровке и по скоплению вражеской живой силы и техники там же, а также в Ольгино.

В то же время, вдоль линии столкновения атаковать пыталась вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Среди украинских защитников и защитниц потерь нет.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1250265595731186/
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https://www.youtube.com/watch?v=eB_yMQ0kdX0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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