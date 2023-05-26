Смерть на шоссе. Что известно о ночном ДТП в Киеве, погибшем нацгвардейце, главе суда, который был за рулем, и других авариях с участием судей 26 мая, 18:30 Сюжет Место ДТП и Lexus судьи (Фото:ГБР)

Около полуночи 26 мая автомобиль, которым управлял председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, сбил насмерть бойца Национальной гвардии Вадима Бондаренко. Свидетели утверждают, что судья был пьян. По информации СМИ, Тандыр пытается затянуть следствие.



Событие вызвало резонанс, тем временем всплыли факты неадекватного поведения на дорогах других судей в недалеком прошлом.

Столкновение

Окраина Киева, где Берестейское шоссе переходит в трассу, ведущую на Житомир. Примерно 12 ночи, как раз начался комендантский час. Военнослужащий Национальной гвардии Вадим Бондаренко расставляет пластиковые заграждения, формирующие блокпост.

Видео дня

Фото: ДБР

В этот момент черный Lexus ES350, мчащийся со стороны Житомира, сносит мужчину и конусы. Вадима отбрасывает на несколько метров, он умирает на месте.

Водитель элитной машины — судья Алексей Тандыр.

«Конусы, „ежи“… Такая процедура… Когда он возвращался на свое место, в него влетел Лексус. Влетел настолько быстро, что никто не успел среагировать. Вышел судья, то есть потом узнали, что он судья, когда посмотрели документы. Посмотрел и сказал: „Лишь бы был жив“. Когда услышал, что мертвый, сказал, что за рулем не сидел, что был водитель, он убежал в кусты», — рассказал Суспільному собеседник из Национальной гвардии.

На видео из Telegram-канала — первые минуты после трагедии. Оператор снимает машину Тандыра. На переднем сиденье — бутылка, предположительно, из-под алкоголя.

«Он пьяный был — капец. Еще и бутылки валялись в авто. А потом появится справка, что больное сердце у него или приступ инсульта. И ответственности не будет», — жалуется источник Суспільного.

Тандыр остался на месте аварии и попросил вызвать скорую, пишет РБК-Украина. Сотрудники Государственного бюро расследований заявили: от освидетельствования на состояние опьянения в больнице он отказался.

«Принимаются процессуальные меры по принудительному отбору биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы», — говорят в ГБР.

В столичной прокуратуре сообщили, что вечером в пятницу суд удовлетворил ходатайство о принудительном отборе образцов.

Погибший

Военного, которого сбил Lexus, зовут Вадим Бондаренко, ему 23 года, он из Тального Черкасской области.

Фото: соцсети

Пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии рассказал, что погибший с любимой воспитывал одного общего ребенка и двух детей от предыдущего брака жены.

«Жена с детьми и мама за границей», — рассказали РБК-Украина в воинской части.

Как уточнил Bihus.info, отец и брат Вадима сейчас на фронте. Сам он должен был закончить срочную службу в 2022 году, но началось вторжение рашистов, и боец остался в Нацгвардии. Хотел на передовую, но его оставили в столице — дежурить на блокпостах.

Судья

Алексей Тандыр начал судейскую карьеру в августе 2010 года. Через год стал председателем Макаровского райсуда, работал на этой должности до 2015 года. В январе 2018-го был переизбран председателем. (Это не должно удивлять — в составе суда в Макарове всего от трех до пяти человек, отсюда и ротация).

«Является кандидатом юридических наук; с 2018 года — действительный член Ассоциации юристов Украины, в том же году вошел в состав постоянно действующей рабочей группы Совета судей Украины по вопросам развития судейского самоуправления в Киевской области; входил в состав организационного комитета по подготовке и проведению Общего собрания судей, неоднократно избирался делегатом Съезда судей Украины, постоянный участник различных юридических и судебных форумов», — характеризуют его на Facebook-странице суда.

По словам коллег, во время войны Тандыр проявил себя достойно. Он разыскивал сотрудников, которые остались в оккупации без связи, а когда Макаров освободили, за собственные средства покупал пленку, чтобы как можно скорее закрыть выбитые окна и возобновить работу суда.

Коллектив суда после деоккупации Макарова, 2022 год. Тандыр — второй слева / Фото: sud.ua

Впрочем, у активистов, исследующих работу судебной системы Украины, есть претензии к Тандыру.

«Как судья Алексей Тандыр отличился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, которых судили по ст. 130 (вождение в нетрезвом виде)», — пишет Prosud.

Алко-ДТП

Выяснилось, что одним из таких водителей был коллега Тандыра Дмитрий Усатов. 2 января 2018 года этот судья Киево-Святошинского райсуда на повороте с Житомирской трассы к селу Белогородка выехал на своем Ford Mustang на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault был госпитализирован с травмами позвоночника.

«Прошел тест на приборе Драгер, который показал 1,52 промилле. После того, как на место приехала жена господина судьи, тоже судья, Усатова Ирина Анатольевна (Соломенский районный суд), он начал „резко болеть“, хотя врачи скорой, которые приезжали изначально на место происшествия, только констатировали сильное алкогольное опьянение. Жена судьи вызвала ему еще одну скорую, ее со „смертельно больным“ судьей заблокировали неравнодушные местные жители и долгое время не давали уехать с места ДТП», — сообщал тогда Киев Оперативный.

Суд над Усатовым затянулся; в конце концов, именно Тандыр в 2021 году освободил его от ответственности по статье о совершении ДТП, а Печерский суд Киева закрыл дело о пьяном вождении, так как истекли процессуальные сроки.

Член правления Автомайдана Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на обоих судей. Усатова пока не уволили, а в отношении Тандыра Высший совет правосудия (ВСП) отказался открыть дисциплинарное производство.

«И вот мы сейчас здесь: судья Тандыр участвовал в отмазывании судей, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а теперь и сам сбил человека насмерть. Найдется ли судья, который поможет ему избежать ответственности?» — спрашивают в фонде DEJURE.

Проблема является системной, отмечает фонд. За последние годы четверо украинских судей фигурировали в делах о смертельных авариях. Трое из них просто ушли в отставку с сохранением всех выплат, одного уволил ВСП. Впрочем, ни один не был привлечен к уголовной ответственности.

Что не так в Макаровском суде

Райсуд 26 мая опубликовал два пресс-релиза в связи с произошедшим. «Мы не знаем всех подробностей шокирующего события, да и трудно поверить в случившееся. Коллектив суда выражает искренние соболезнования семье погибшего и разделяет печаль и боль. Вместе с тем подчеркиваем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем», — говорилось в первом.

В следующем заявлении утверждалось, что Макаровский районный суд будет способствовать расследованию ДТП и «в случае подтверждения информации о наличии отягчающих обстоятельств обращаться в соответствующие органы судейского управления для соответствующего реагирования». Такие случаи «подрывают доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности», заявили в учреждении.

Что же касается нулевой толерантности этого райсуда к пьяному вождению… На всю страну прогремел инцидент, который произошел 1 марта 2015 года. Нетрезвый водитель за рулем BMW X5 гонял по столице, игнорируя требования остановки. Чудом никто не пострадал.

Вот что писал тогдашний нардеп Антон Геращенко: «Пьяное животное примерно 3,5 км мчало по Киеву, обгоняя по встречной, нарушая все возможные правила дорожного движения и ставя под угрозу жизни киевлян, создавая угрозу лобового столкновения… [После остановки] эта мразь в судейской мантии достала свой зарегистрированный пистолет Макарова (как потом выяснилось, это было устройство для отстрела резиновых пуль) и направила его на сотрудника ГАИ со словами „я тебя сейчас пристрелю“».

«Животным» и «мразью» был судья из Макарова Владислав Оберемко (Тандыр, напомним, тогда возглавлял суд). Против него возбудили три уголовных дела, но так и не задержали — по тогдашней процедуре требовалось согласие Верховного Суда и Верховной Рады. Ограничились изъятием разрешения на ношение огнестрельного оружия. В 2016 году президент Петр Порошенко уволил Оберемко за «дисциплинарный проступок».

Уголовные дела против этого судьи закончились ничем: в декабре 2019-го Подольский суд Киева закрыл последнее из них в связи с истечением срока давности.

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Что грозит Тандыру

Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 10 лет заключения за управление автомобилем в состоянии опьянения, в результате чего пострадали или погибли люди.

Поскольку речь идет о судье, то все сложнее. ГБР сейчас решает вопрос сообщения о подозрении и обращения в Высший совет правосудия за согласием на задержание Тандыра и содержание его под стражей. ВСП должен рассмотреть представление и решить, давать ли согласие и отстранять ли данное лицо от судейской деятельности. Рассмотрение может состояться и в выходной день, заявили Суспільному в ВСП.

Впрочем, товарищи погибшего Вадима Бондаренко, увидев поведение Тандыра на месте ДТП, настроены скептически. По их словам, судья умышленно дает неточные показания. «Он же все знает, он вел такие дела, знает, как все работает. Но мы будем за этим пристально следить», — сказал неназванный нацгвардеец.