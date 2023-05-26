Смертельное ДТП в Киеве: судья Тандыр часто освобождал от ответственности водителей, которых судили за вождение в нетрезвом виде — активисты 26 мая, 14:22 В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который в пятницу, 26 мая во время пьяного ДТП насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, часто освобождал от ответственности водителей, которых судили за вождение в нетрезвом виде, пишет Prosud.

«Как судья Алексей Тандыр отличился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, которых судили по 130 ст. (вождение в нетрезвом виде)», — говорится в сообщении.

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По информации активистов, в 2018 году его коллега, судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже совершил ДТП в состоянии опьянения.

«Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр», — сказано в сообщении.

Активисты рассказали, что член правления Автомайдана Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на обоих судей. Сначала Усатова решили уволить, но он обжаловал решение, поэтому пока не уволен. Что касается судьи Тандыра, то тогдашний ВСП отказался хотя бы открыть в отношении него дисциплинарное производство.

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпоста в Киеве.

В настоящее время судья задержан в порядке ст. ст. 208, 482 УПК. Проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.