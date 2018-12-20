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ДТП в Харькове: автомобиль Зайцевой в среднем ездил со скоростью 106 км/час

Сегодня, 18:24
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Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Фото: NewsRoom

Экспертиза установила, что автомобиль фигурантки резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км/час, сообщил защитник второго фигуранта ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает UA: Харьков.

Проведение автотехнической экспертизы Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз инициировал защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Он ходатайствовал о привлечении выводов экспертизы к материалам дела в качестве доказательства, но к каким выводам пришли эксперты, Перепелица на заседании не озвучил.

“Я могу рассказать несколько ключевых моментов. Кроме величин, которые необходимо было установить, первое - это установление средней скорости автомобиля Lexus. Скорость была установлена ​​106 км/ч. Дальше - расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения Volkswagen - около 120 метров. И третий момент - то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль к своей стоп-линии, до перекрестка в случае, если бы двигался с установленной скоростью, то есть избежать ДТП путем нажатия на тормоза было возможным”, - сказал адвокат Дронова.

Следующее заседание назначено на 15:00 8 января.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. 

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

Теги:   Экспертиза Харьков ДТП

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