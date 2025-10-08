Второй объект за сутки. Россияне обстреляли фабрику ДТЭК в Донецкой области — видео последствий
Последствия российской атаки на фабрику ДТЭК 8 октября (Фото: ДТЭК / Telegram)
Россияне второй раз за день ударили по объекту ДТЭК — фабрике в Донецкой области, где осуществляется обогащение угля для тепловых электростанций.
Об этом сообщили в ДТЭК в среду, 8 октября.
В компании отметили, что пострадавших нет, дежурные работники во время атаки находились в укрытии.
Эта фабрика уже третий раз за полтора месяца оказывается под масштабной атакой, отметили в ДТЭК. Состояние оборудования непригодно для работы. Предприятие пришлось законсервировать, отмечается в сообщении.
Ранее 8 октября ДТЭК сообщила, что Россия ударила по одной из теплоэлектростанций, в результате чего пострадали двое энергетиков. По данным компании, оборудование станции получило серьезные повреждения.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК более 200 раз, сообщила компания.