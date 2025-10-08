Российские войска ударили по одной из ТЭС, пострадали энергетики — ДТЭК

8 октября, 08:51
Армия России нанесла удар по ТЭС ДТЭК 8 октября 2025 года (Фото: ДТЭК)

Войска страны-агрессора России ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего пострадали двое энергетиков, сообщает компания в среду, 8 октября.

По данным ДТЭК, оборудование станции серьезно повреждено. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.

Сотрудникам станции оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК более 200 раз, сообщила компания.

Ранее 8 октября сообщалось, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области, более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

3 октября ДТЭК сообщала об атаке на объекты газодобычи в Полтавской области, в результате чего их работа остановлена.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Электроэнергия ДТЭК ТЭС Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

