Российские войска ударили по одной из ТЭС, пострадали энергетики — ДТЭК
Армия России нанесла удар по ТЭС ДТЭК 8 октября 2025 года (Фото: ДТЭК)
Войска страны-агрессора России ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего пострадали двое энергетиков, сообщает компания в среду, 8 октября.
По данным ДТЭК, оборудование станции серьезно повреждено. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.
Сотрудникам станции оказали необходимую медицинскую помощь.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК более 200 раз, сообщила компания.
Ранее 8 октября сообщалось, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области, более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
3 октября ДТЭК сообщала об атаке на объекты газодобычи в Полтавской области, в результате чего их работа остановлена.