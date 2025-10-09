Ремонт потребует времени. Российские войска ударили по объекту ДТЭК в Одесской области, есть значительные повреждения

Пожар после российской атаки дронами на Одесскую область, 9 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

Войска страны-агрессора России нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области , предприятие получило значительные повреждения, сообщает компания в четверг, 9 октября.

Сейчас энергетики подключают объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.

В ДТЭК предупредили, что ремонт объекта потребует времени из-за серьезных повреждений.

Ранее 9 октября председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки БпЛА на регион есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры, возникли масштабные пожары. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов, в частности, в Черноморской громаде.

В результате российского обстрела ночью в Одесской области пострадали пять человек.