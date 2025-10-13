Пожар в Одесской области после атаки шахедами ночью 13 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

В Одесской области в результате российской атаки шахедами в ночь на понедельник, 13 октября, зафиксировано попадание в объекты гражданского назначения. Возник масштабный пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки пострадал один человек.

Загорелись складские помещения, где хранились ткани, одежда и упаковочный материал. Спасатели продолжают ликвидацию пожара на площади 5000 квадратных метров.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям добавила, что тушение огня на складах с текстильной продукцией осложняло отсутствие противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям организовали подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов.

Ночью сообщалось о взрывах в Одессе. Воздушные силы ВСУ предупреждали о шахэдах над городом.