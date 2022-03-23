Фашистская манера: Ткаченко отреагировал на похищение оккупантами Александра Книги

23 марта, 13:12
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Оккупанты увези Александра Книгу в неизвестном направлении (Фото:Александр Книга/Facebook)

Оккупанты увези Александра Книгу в неизвестном направлении (Фото:Александр Книга/Facebook)

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что похищение войсками РФ директора Херсонского областного драмтеатра Александра Книги является проявлением присущего им фашизма.

Об этом он написал в среду, 23 марта у себя в Telegram-канале.

«Российские террористы в присущей им фашистской манере похитили и увезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Основателя одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине — Мельпомена Таврии», — рассказал он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Александр Ткаченко Российская агрессия Херсонская область Российские военные Военные преступления Похищение Война России против Украины

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