Фашистская манера: Ткаченко отреагировал на похищение оккупантами Александра Книги
Оккупанты увези Александра Книгу в неизвестном направлении (Фото:Александр Книга/Facebook)
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что похищение войсками РФ директора Херсонского областного драмтеатра Александра Книги является проявлением присущего им фашизма.
Об этом он написал в среду, 23 марта у себя в Telegram-канале.
«Российские террористы в присущей им фашистской манере похитили и увезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Основателя одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине — Мельпомена Таврии», — рассказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.