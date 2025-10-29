Российские оккупанты ударили по детской больнице в Херсоне, пострадали дети и медработники

29 октября, 11:44
Детскую больницу в Херсоне войска РФ атаковали из артиллерии, 29 октября 2025 года (Фото: Херсонская областная прокуратура)

Российские оккупационные войска утром в среду, 29 октября, нанесли артиллерийский удар по детской больнице в Херсоне, в результате чего пострадали девять человек, среди которых четверо детей и трое медицинских работников.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Во время удара в больнице находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура

Здание медучреждения значительно повреждено.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что атакованное медучреждение располагается в Днепровском районе. Он заявил о четырех пострадавших, среди которых — девятилетняя девочка.

Министерство здравоохранения также подтверждает удар по детскому учреждению. По данным ведомства, пострадали трое медицинских работников и одна пациентка больницы — 9-летняя девочка. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. Один из медиков находится в тяжелом состоянии, он в операционной. Еще двое работников — в состоянии средней степени тяжести.

24 октября в результате массированного обстрела Херсона дронами и артиллерией погибли два человека, около 20, среди которых двое детей, были ранены.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Херсон Война России против Украины Больница Дети

