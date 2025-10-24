«Оккупанты стреляли из Града». В Херсоне в результате удара РФ по маршрутке погибла глава отделения Укрпочты

Как сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский, Карина Дементий погибла в результате удара из РСЗО Град по маршрутке в Херсоне (Фото: www.facebook.com/ukrposhta)

В Херсоне в результате атаки российских оккупантов по маршрутке погибла начальница одного из отделений Укрпошты Карина Дементий.

Такие сообщения были опубликованы на официальной странице госкомпании в Facebook и в Telegram-канале ее гендиректора Игоря Смелянского

Как сообщил он, российские оккупанты ударили из РСЗО Град по маршрутке в Херсоне.

«Очередная потеря для почтовой семьи Укрпочты. Сегодня Россия убила нашу начальницу отделения в Херсоне — Карину — по дороге на работу. Она ехала в маршрутке, когда террористы ударили Градом по мирным людям. У Карины остались сын и муж», — написал Смелянский.

Российский авиаудар по мобильному пункту Укрпошты в Донецкой области — что известно

9 сентября Россия нанесла авиаудар по поселку Яровая, когда гражданские жители получали пенсии возле мобильного пункта Укрпочты. Поселок Яровая расположен в Лиманской громаде Донецкой области, до линии боевого соприкосновения около восьми километров.

По предварительным данным, россияне ударили по поселку авиабомбой КАБ-250. Известно о 24 погибших и 19 пострадавших.

По словам начальника Лиманской МВА Александра Журавлева, большинство погибших — это люди пенсионного возраста. Часть раненых были экстренно эвакуированы в больницу в Славянске.