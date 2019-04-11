Денисова просит российского омбудсмена и советника Путина оказать медпомощь фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сегодня, 00:33 904 Цей матеріал також доступний українською radiosvoboda.org Теймур Абдуллаев был задержан вместе с братом Узеиром в октябре 2016 года radiosvoboda.org

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену и советнику президента РФ с просьбой оказать медицинскую помощь фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону.

"Я обратилась к уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой и к советнику президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой оказать содействие в предоставлении надлежащей медицинской помощи Теймуру Абдуллаеву", - написала Денисова на своей странице в Facebook .

Накануне адвокат Абдуллаева Марина Дубровина сообщила, что он серьезно болен - у него воспаление лицевого нерва, "онемела правая часть лица, он совсем не слышит на правое ухо и испытывает сильную боль".

Дубровина отметила, что медицинскую помощь Абдуллаеву не оказывают.

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаева арестовали 13 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму.

Обеих обвиняют в терроризме за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В августе 2018 года Теймура Абдуллаева этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.