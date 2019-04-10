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Адвокат сообщила об ухудшении здоровья одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Сегодня, 00:05
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Адвокат сообщила об ухудшении здоровья одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - фото

Крымская солидарность / Facebook

Теймур Абдуллаев был задержан вместе с братом Узеиром в октябре 2016 года

Адвокат Марина Дубровина заявила, что один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев серьезно болен.

Как сообщает Крым.Реалии, по словам адвоката, речь идет о воспалении лицевого нерва. Сообщается, что медицинскую помощь Абдуллаеву не оказывают.

"Все началось с того, что он простыл, у него был отит, который в СИЗО не лечили. Несколько раз Теймур обращался к администрации изолятора с просьбой оказать медпомощь, ее не предоставляли. Сейчас дошло уже до воспаления лицевого нерва", – рассказала Дубровина.

По ее словам, у Абдуллаева онемела правая часть лица, он совсем не слышит на правое ухо и испытывает сильную боль.

Как сообщила адвокат Лиля Гемеджи, к Абдуллаеву в изолятор приходил фельдшер, визуально его осмотрел и предложил "поколоть антибиотики". Абдуллаев отказался, поскольку они назначены не квалифицированным врачом без надлежащего обследования и без диагноза.

По словам Дубровиной, адвокаты намерены вызвать скорую помощь во время следующего заседания суда, чтобы добиться осмотра Абдуллаева квалифицированным врачом.

"Если Теймур на одно ухо не слышит, его участие в судебном заседании чисто номинальное", – отметила Дубровина, добавив, что ситуация серьезная, возможны необратимые процессы.

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых арестовали 13 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму. 

Обоих обвиняют в терроризме за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В августе 2018 года Теймура Абдуллаева этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону. 

Теги:   Хизб-ут-Тахрир Крымские татары Крым

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