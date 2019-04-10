Адвокат сообщила об ухудшении здоровья одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Адвокат Марина Дубровина заявила, что один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев серьезно болен.
Как сообщает Крым.Реалии, по словам адвоката, речь идет о воспалении лицевого нерва. Сообщается, что медицинскую помощь Абдуллаеву не оказывают.
"Все началось с того, что он простыл, у него был отит, который в СИЗО не лечили. Несколько раз Теймур обращался к администрации изолятора с просьбой оказать медпомощь, ее не предоставляли. Сейчас дошло уже до воспаления лицевого нерва", – рассказала Дубровина.
По ее словам, у Абдуллаева онемела правая часть лица, он совсем не слышит на правое ухо и испытывает сильную боль.
Как сообщила адвокат Лиля Гемеджи, к Абдуллаеву в изолятор приходил фельдшер, визуально его осмотрел и предложил "поколоть антибиотики". Абдуллаев отказался, поскольку они назначены не квалифицированным врачом без надлежащего обследования и без диагноза.
По словам Дубровиной, адвокаты намерены вызвать скорую помощь во время следующего заседания суда, чтобы добиться осмотра Абдуллаева квалифицированным врачом.
"Если Теймур на одно ухо не слышит, его участие в судебном заседании чисто номинальное", – отметила Дубровина, добавив, что ситуация серьезная, возможны необратимые процессы.
Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых арестовали 13 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму.
Обоих обвиняют в терроризме за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В августе 2018 года Теймура Абдуллаева этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.