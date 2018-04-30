Мать политзаключенного Узеира Абдуллаева: Мой сын умирает в СИЗО Симферополя от сепсиса

Политзаключенный, крымский татарин Узеир Абдуллаев находится в СИЗО Симферополя в критическом состоянии с заражением крови, заявила его мать.

"Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", - написала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Мать Узеира заявила, что у сына уже три дня держится высокая температура до 40 градусов. Заключенному колят антибиотики, но мать заявляет, что ему требуется стационарное лечение.

"Мой сын умирает в СИЗО Симферополя, я ничего не могу для него сделать, это флебит осложненный сепсисом, в любую минуту может сорваться тромб, там нужно срочное лечение по схеме гепарином под наблюдением компетентных врачей", - передает ее слова правозащитница Александра Матвийчук.

По словам матери, руководство СИЗО пообещало договориться о госпитализации, но после майских праздников, а пока посоветовало потерпеть.

Она добавила, что у Узеира сегодня день рождения, ему исполняется 44 года.

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых арестовали 13 октября 2016 года во время волны обысков в оккупированном Крыму. До ареста Узеир жил в селе Строгановка, был чемпионом Украины по тхэквондо. У него четыре малолетних ребенка.

Узеиру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) - за членство в организации Хизб ут-Тахрир.