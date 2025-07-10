Денежная помощь от Каритас 2025: где и кого регистрируют на новые выплаты в июле

Денежная помощь от Каритас в 2025 году (Фото: ugcc.ua)

Каритас Донецк в городе Днепр открыл регистрацию на два вида денежной помощи для семей с детьми и семей уязвимых категорий по проекту Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям Украины и гражданам третьих стран в Украине, Польше, Румынии и Молдове .

Кто может получить помощь и размер выплат

Многоцелевая денежная помощь в размере 3600 грн в месяц на человека предоставляется на покрытие базовых потребностей:

▪ внутренне перемещенным лицам, которые находятся в длительном перемещении (более 30 дней);

Реклама

▪ местным жителям, проживающим на территории, находящейся более 30 км от зоны боевых действий;

▪ лицам, пострадавшим от боевых действий (при наличии соответствующей справки).

Также нужно подпадать хотя бы под один из критериев уязвимости:

1. Для ВПО:

▪ одинокие родители или опекуны;

▪ семья, в которой лицо пожилого возраста (65+) или несколько таких лиц воспитывают детей до 18 лет;

▪ семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет, в составе которых есть лица с инвалидностью I или II группы, инвалидностью с детства и т.д;

▪ многодетные семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

▪ семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет, в составе которых есть лица, пострадавшие в результате обстрелов или от взрывоопасных предметов;

▪ семьи, которые находятся за чертой бедности.

При этом ежемесячный доход на человека не должен превышать 5400 грн.

2. Для местных жителей: это должны быть лица, которые пострадали от обстрелов и не получали помощи от организаций в течение последних трех месяцев.

Как получить помощь

Для получения денежной помощи нужно подать онлайн-заявку. Регистрация продолжается до 18 июля 2025 года.

В случае, когда вы подошли под указанные категории и будете отобраны — вы получите соответствующее смс-сообщение.

После этого заявитель должен лично прибыть в БО Каритас Донецк по адресу: г. Днепр, ул. Гостомельская, 5, чтобы собственноручно подать документы.

Телефон для справок: 050 195 41 51 (звонить с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00).

Напомним, БФ Каритас Кривой Рог предоставляет денежную помощь на аренду жилья для переселенцев.