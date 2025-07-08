Денежная помощь 2025. Где и на что можно получить финансовую поддержку от Каритас

Украинцы смогут получать денежную помощь в течение шести месяцев от Каритас (Фото: Каритас Запорожье)

Благотворительный фонд Каритас Кривой Рог предоставляет денежную помощь на аренду жилья для переселенцев.

Кто может получить помощь

Благотворительный фонд Каритас Кривой Рог предоставляет денежную помощь на аренду жилья семьям, которые:

▪ недавно приехали с временно оккупированных территорий или из мест, где ведутся боевые действия (менее 30 дней назад);

▪ были вынуждены покинуть школы или детсады, где временно проживали, из-за подготовки заведений к учебному году;

▪ живут в общежитиях и хотят улучшить условия проживания.

Помощь предоставляется сроком на 6 месяцев.

Главным условием предоставления денежной помощи являются категории уязвимости, а именно:

▪ беременные/ кормящие матери с детьми до трех лет;

▪ многодетные семьи, 3-е и более детей;

▪ одинокие мамы/папы/опекуны;

▪ люди с инвалидностью 1−2 группы;

▪ тяжелобольные;

▪ одинокие пожилые люди 60+.

Как получить помощь

Получить информацию о денежной помощи можно по номеру: 067−280−94−59 (звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00).

Напомним, Каритас Полтава в рамках проекта Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев.