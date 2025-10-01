Максим, позывной Шелест (фамилия не разглашается из соображений безопасности), 29 лет, боец 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, родом из Днепра, в армии в течение 2015−2017 годов и с 2022-го и по сей день.

Максим, который до начала полномасштабной войны был инженером-программистом, за более чем 7 лет участия в боевых действиях успел испытать себя в разных ролях и даже попасть в розыск ФСБ.

Начал он свой путь в армии с полка Азов, — был пехотинцем, занимался разведкой, был медиком и снайпером. С началом полномасштабного вторжения Шелест присоединился к Силам специальных операций (ССО), а затем — к 14 ОП БпАК, где стал специалистом по глубинным поражениям.

Но свою главную пока награду — Золотой крест от главнокомандующего ВСУ — получил еще как разведчик в конце 2022 года.

Группа военных, командиром которой был Шелест, должна была отбить позиции, которые до того заняли освобожденные преступники из пресловутой ЧВК Вагнера. Когда украинские бойцы приблизились к цели, по ним открыли огонь. Пришлось ненадолго залечь, изучить обстановку и определить, где прячется враг. Эту информацию Шелест довел до командира, в результате чего по противнику прицельно «отработали» расчетом миномета. Это позволило украинцам продвинуться дальше и закрепиться на новых позициях.

«Пехота — это просто титаны, — говорит Шелест, — Какими бы крутыми ни были Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, весь наш фронт держится на пехоте. Весь этот ужас войны они переносят на своих плечах, жертвуя своим ментальным и физическим здоровьем».

Во время Бахмутской операции у бойцов Шелеста была еще одна задача — забрать тело павшего побратима из смежного подразделения с освобожденного участка. Но то, что они увидели, шокировало: россияне собрали в одном месте погибших — военных ВСУ и своих, — раздели их и сложили в большую кучу. Команда Шелеста так и не смогла идентифицировать ночью тело побратима, — еще и территория была заминирована и находилась в отрыве от основных позиций.

Сейчас офицер Шелест служит в 14 полку, ведь уверен, что будущее за беспилотными системами.

«Эрудированный военный, который разбирает каждую задачу на молекулы. Верный и преданный военному делу побратим, на которого точно можно положиться», — так характеризует Шелеста его непосредственный командир.