День пасечника. История праздника и интересные факты о пчелах и меде 19 августа, 04:14 В мире существует 20 000 видов пчел (Фото:Roberto Lopez / Unsplash)

Всемирный день пчелы отмечают ежегодно 20 мая, а 19 августа, в день Преображения Господнего или Яблочный Спас, праздную день пасечника в Украине. Рассказываем, что нужно знать об этих праздниках, пчеловодстве и пчелах.

Пчелы считаются третьим по счету полезным животным после коров и свиней. Они играют важную роль в питании человека — пчелы опыляют большую часть плодоовощных культур и способствуют сохранению биоразнообразия в природе. Однако, ученые наблюдают в разных регионах мира тенденцию сокращения популяции пчел. Среди основных причин вымирания пчел — монокультуры и использование пестицидов в сельском хозяйстве.

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Ежегодное празднование Всемирного дня пчел призвано помочь привлечь широкое внимание роли пчел в поддержании здоровья человека и планеты и к многочисленным угрозам, с которыми пчелы сталкиваются в наши дни. Этот праздник отмечают с 2018 года, когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 мая Всемирным днем пчел.

Дата была выбрана в честь дня рождения основоположника современного пчеловодства Антони Янши 20 мая 1734 года. Он происходил из семьи потомственных словенских пчеловодов, а в этой стране пчеловодство издавна являлось важным сельскохозяйственным промыслом.

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Пчеловодство в Украине

В Киеве находится Институт пчеловодства им. П.И.Прокоповича, в котором работают отделы апитерапии (разработки медпрепаратов для пчел), экономики, стандартизации, селекции. Там был изобретен разборной рамочный улей. Он позволил откачивать мед из улья, не разрушая соты и не убивая пчел, как это приходилось делать ранее.

Также существует Союз пасечников Украины.

В мире насчитывается 48 типов пчелиных семей, при этом каждая седьмая тонна мирового меда — украинская. На пасеках страны сегодня «работает» около пяти миллионов пчелиных семей.

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День пасечника в Украине был учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы. Он отмечается ежегодно 19 августа.

В этот же день православные христиане отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день по традиции в церквях освящают яблоки и мед.

Почему важно защищать пчел

Пчелы — маленькие насекомые, которые несут человечеству огромную пользу и в то же время нуждаются в защите и заботе. Большинство основных сельскохозяйственных продовольственных культур нуждается в пчелах и других опылителях. Во всем мир вымирание пчел является актуальной проблемой. Узнайте в нашем материале, как ученые планируют защитить этих полезных насекомых.

В апреле 2018 года Германия поддержала решение Европейского Союза по запрету вредной группы пестицидов, неоникотиноидов, которую используют для обработки грунта. Сейчас ведутся дискуссии по поводу запрета еще одного средства защиты от вредителей под названием глифосат.

Интересные факты о пчелах:

Пчела — единственное насекомое, которое производит еду, которую человек может употреблять в пищу без дополнительной обработки.

Пчелы опыляют более 170 видов растений.

Пчела опыляет от 50 до 100 цветов за один вылет за медом.

Медоносная пчела должна съесть около семи или даже девяти кг меда, чтобы произвести 450 г пчелиного воска.

Медоносные пчелы общаются друг с другом с помощью своеобразных « танцев» — так они передают направление и расстояние до цветов.

Среднестатистическая пчела способна сделать только 1/12 части чайной ложки меда за всю жизнь.

Считается, что пчелы существуют на земле 15 млн лет, поскольку пчелу нашли застывшей внутри янтаря.

Пчелы имеют общественный тип существования: они живут колониями, или семьями, где есть одна самка — пчелиная матка или королева, которая отвечает за репродукцию, трутни ( самцы, которые спариваются с молодыми матками) и десятки тысяч рабочих пчел. Распад этого семьи приводит к неминуемой гибели пчел — ведь в одиночку насекомые существовать не могут.

Сохранение пчел — это сохранения биоразнообразия на планете. В мире насчитывается более 20 000 видов пчел.

В Германии существует мода на содержание пчел в городских условиях: некоторые молодые жители городов ставят пчелиные домики прямо на своих балконах.

Интересные факты про мед:

Пчеле нужно облететь 46 тысяч километров, чтобы собрать 100 г меда — это примерно длина экватора.

В меде содержится много фруктозы, которая отлично помогает выводить из организма алкоголь.

Тепло убивает полезные свойства меда, поэтому нагревать его не стоит.

Термин « медовый месяц» пришел в современный язык из древних обрядов, когда было принято, что в первый месяц молодожены должны были обязательно есть мед и пить медовые напитки.

В Словении развит « апитуризм» — маршруты для любителей меда — эту страну называют страной пчел, пчеловодов и «медовой любви». Маршрут объединяет зеленую природу, туристические усадьбы и открытых к общению сертифицированных пчеловодов.

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