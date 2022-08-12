Бандеровский и Шевченковский. Виктор Ющенко будет отправлять украинским защитникам мед 12 августа, 14:23 Каждый стик с цитатой (Фото:Виктор Ющенко/Facebook)

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в своих соцсетях, что будет отправлять украинским защитникам на передовую мед.

Воплотить идею в реальность Ющенко помог основатель агентства маркетинговых коммуникаций BrainTank Евгений Миронюк.

«Мы реализуем очень интересный продукт, который, убежден, кроме того, что очень полезен, так еще и окрылит наших Героев на передовой, поднимет моральный дух и внушит надежду, что победа будет исключительно за нами!», — пишет третий президент.

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Особенность этого меда в том, что каждый стик посвящен украинскому деятелю. Сейчас есть Шевченковский, который собрали в Моринцах (родное село украинского поэта) и Бандеровский, собранный в Старом Угринове — Родине организатора националистического движения.

На каждом стике также прописана цитата того, кому он посвящен.

«Первая партия меда, а это примерно 25 000 стиков будет передана нашим защитникам в ближайшее время. Сегодня в нации, которая уже консолидирована и единственна, я очень хочу совета, чтобы Вы предложили свои варианты фамилий Великих Украинцев для следующей серии. Абсолютно убежден, что Вам есть кого посоветовать!», — подчеркивает Ющенко.

В комментариях под постом украинцы уже предложили мед с цитатами украинской поэтессы Лины Костенко, философа и писателя Григория Сковороды и мед УПА — украинской повстанческой армии.

Напомним, что украинский кулинарный эксперт, бизнесмен, шеф-повар Евгений Клопотенко, в интервью проекту Как ты? с Григорием Решетником рассказал о волонтерской деятельности во время войны и об украинских сухпайках, охарактеризовав их как «супер крутые».

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