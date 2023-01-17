Суд разрешил заочно арестовать Януковича за расстрел участников Революции достоинства 17 января, 17:42 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

В ГБР напомнили, что в ноябре 2021 года было завершено расследование по преступлениям Януковича и других девятых чиновников во время акций протеста в центре Киева 18−20 февраля 2014 года.

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«Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сообщают в ГБР.

В Офисе генпрокурора отметили, что расследованием установлено, что Янукович вместе с тогдашними главами СБУ, МВД, Минобороны и другими чиновниками правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста.

Янукович уже был заочно арестован в Украине по другим делам: об узурпации власти, о Харьковских соглашениях, дезертирстве и прочим.

19 мая 2022 года Печерский райсуд Киева разрешил арестовать Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы. По информации следствия, он с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через границу в феврале 2014 года в Донецкой области.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. 5 ноября ГБР сообщило беглому экс-президенту о новом подозрении как руководителю преступной группировки.