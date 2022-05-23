Харьковские соглашения. Суд разрешил арестовать Януковича 23 мая, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Печерский районный суд Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, 21 апреля 2010, находясь в городе Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и Севастополе вместо подготовки к его выводу с территории Украины.

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Как результат, искусственно были созданы условия для увеличения численности войск России на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжение в Крым.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

В начале 2019 года Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте Януковича по обвинению в организации массовых убийств на Майдане.

16 ноября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте по делу о расстрелах на Майдане, постановив назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Янукович подозревается в организации (путем превышения власти) преследований и убийств участников Революции Достоинства 18−20 февраля 2014 года у Киеве и других городах Украины.

19 мая 2022 года Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы.



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