Подстрекал к дезертирству. Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича и начальника его охраны

1 июня, 16:16
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Виктор Янукович скрывается в России с 2014 года (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Виктор Янукович скрывается в России с 2014 года (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Суд в среду, 1 июня, разрешил Госбюро расследований провести специальное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о подстрекательстве к дезертирству.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в феврале 2022 года следователи бюро по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили Януковичу о новом подозрении в подстрекательстве военных Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

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По данным следствия, 24 февраля 2014 года Янукович склонил замначальника УГО — начальника Службы безопасности президента к дезертирству, чтобы самому избежать уголовной ответственности за преступления в отношении участников протеста. Его «эвакуации» с окраины села Урзуф в Донецкой области способствовали сотрудники российских силовых ведомств.

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Начальник охраны экс-президента не вернулся в место службы из командировки с территории Крыма и вместе с Януковичем выехал в Россию.

Сейчас в уголовном деле фигурируют четыре человека: сам Янукович, который руководил незаконной переправкой через границу, сотрудники УГО и гражданское лицо.

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1 февраля Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего начальника Службы безопасности президента Константина Кобзаря, который, по данным следствия, в феврале 2014 года вместе с Януковичем незаконно пересек границу Украины, чтобы скрыться в России.

19 мая Печерский райсуд Киева разрешил арестовать Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы. По информации следствия, он с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через границу в феврале 2014 года в Донецкой области.

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24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.

В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.

В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. 5 ноября ГБР сообщило беглому экс-президенту о новом подозрении как руководителю преступной группировки.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Виктор Янукович Уголовное дело Дезертирство Государственное бюро расследований (ГБР) Побег УГО Суд

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