Требовал крупную взятку. Дело замглавы Одесской ОГА Ткачука направлено в суд
Замглавы Одесской ОГА и его сообщники требовали взятку в 10 тысяч долларов (Фото:САП)
Дело замглавы Одесской областной государственной администрации Игоря Ткачука и его сообщников направлено в суд.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, расследование установило, что в марте текущего года чиновник вместе со своим помощником требовали и получили от гражданина 5000 долларов взятки.
За эти деньги они пообещали повлиять на руководителей коммунального предприятия для принятия решения о его трудоустройстве.
Также Ткачук уже вместе с другим сообщником требовал и получил от этого же гражданина 5000 долларов взятки за влияние на судей с целью принятия ими решения по хозяйственному делу.
Ткачука задержали сотрудники СБУ в начале марта. Ему сообщили о подозрении в получении взятки.