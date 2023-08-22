Требовал крупную взятку. Дело замглавы Одесской ОГА Ткачука направлено в суд

22 августа, 09:52
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Замглавы Одесской ОГА и его сообщники требовали взятку в 10 тысяч долларов (Фото:САП)

Замглавы Одесской ОГА и его сообщники требовали взятку в 10 тысяч долларов (Фото:САП)

Дело замглавы Одесской областной государственной администрации Игоря Ткачука и его сообщников направлено в суд.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, расследование установило, что в марте текущего года чиновник вместе со своим помощником требовали и получили от гражданина 5000 долларов взятки.

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За эти деньги они пообещали повлиять на руководителей коммунального предприятия для принятия решения о его трудоустройстве.

Также Ткачук уже вместе с другим сообщником требовал и получил от этого же гражданина 5000 долларов взятки за влияние на судей с целью принятия ими решения по хозяйственному делу.

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Ткачука задержали сотрудники СБУ в начале марта. Ему сообщили о подозрении в получении взятки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Одесская ОГА Взятка

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